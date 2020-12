Scuole | Forza Italia | “Soluzioni anche per i genitori che non vogliono presenza”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Le politiche illogiche in tema di scuola stanno creando un inutile ed evitabilissimo conflitto trapro scuola epro dad. Le Istituzioni varie dovrebbero intervenire per poter accontentare le due “anime” evitando, si ripete, tensioni di ogni genere”. Ad intervenire sono Giovanni Carpinone e Pasquale Calabrese, Responsabili – rispettivamente – dei Dipartimenti “Industria ed Artigianato” ed “Agricoltura” – in seno al Coordinamento provinciale diBenevento. Come noto, infatti, il Governo regionale ha allentato la linea di netto rigore rispetto alla sospensione della didattica in presenza e, ora come ora, le, di fatto, sono riaperte per i livelli dell’Infanzia e delle prime classi della Primaria. Una soluzione che si estenderà, in mancanza di ...