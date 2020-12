Covid, test e tamponi abusivi: sanzioni per 145mila euro in 67 centri (Di martedì 1 dicembre 2020) Mancata autorizzazione allo svolgimento dei tamponi per il Covid-19 e omessa o ritardata comunicazione dei casi di positività emersi a seguito delle analisi cliniche (Covid-19, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Sono alcune delle irregolarità riscontrate dai Nas che nell'ultima settimana hanno controllato quasi 300 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, e altre strutture che operano nel commercio e nell'erogazione di tamponi molecolari e antigenici e test sierologici. Le irregolarità in 67 centri. Contestate 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 145mila euro di sanzioni pecuniarie. Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 dicembre 2020) Mancata autorizzazione allo svolgimento deiper il-19 e omessa o ritardata comunicazione dei casi di positività emersi a seguito delle analisi cliniche (-19, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Sono alcune delle irregolarità riscontrate dai Nas che nell'ultima settimana hanno controllato quasi 300 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, e altre strutture che operano nel commercio e nell'erogazione dimolecolari e antigenici esierologici. Le irregolarità in 67. Conate 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare didipecuniarie.

chetempochefa : 'L'inizio del test rapido è uguale al test molecolare. Il liquido in questo caso è del tutto diverso: nel test mole… - RobertoBurioni : Se vi è piaciuta la spiegazione dei test per diagnosticare COVID-19, sintonizzatevi stasera su @chetempochefa perch… - Agenzia_Ansa : Il candidato vaccino dell'azienda americana Moderna - stando ai risultati dei test di fase 3 su 196 casi - ha dimos… - Italpress : Test anti-Covid abusivi, violazioni in 67 laboratori di analisi - Italpress : Test anti-Covid abusivi, violazioni in 67 laboratori di analisi -