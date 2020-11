“Schizofrenia” Cesare Cremonini e la malattia contro la quale ha combattuto per anni | è lui a rivelarlo

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 29 novembre 2020) È uno dei cantautori italiani oggi più conosciuti ed apprezzati. Ma anche per lui la vita non è stata sempre una passeggiata., ex cantante dei Lunapop oggi solista ha rilasciato un’intervista choc al Corriere della Sera in cui racconta di aver superato un periodo difficilissimo della sua vita.ha parlato della sua infanzia, dell’inizio della sua carriera e poi ha svelato qualcosa che nessuno ancora sapeva. Un giorno il cantante ha accompagnato un amico da uno psicologo e ha deciso di sottoporsi anch’egli ad un esame.stava attraversando un momento molto delicato della sua vita, si stava dedicando esclusivamente al lavoro e stava in studio a registrare dalla mattina alla sera. Aveva smesso di fare sport, perfino di fare l’amore, non si faceva più barba e capelli e mangiava pizza a ...