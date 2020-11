Giovanna Ralli | chi è | anni | carriera | curiosità | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 novembre 2020) Torna l’appuntamento con ‘Domenica In’. La dodicesima puntata in onda oggi, domenica 29 novembre in diretta su Rai1 alle 14, vedrà Mara Venier accogliere molti ospiti, in studio e in collegamento. In collegamento ci sarà: chi è, età,è nata a Roma il 2 gennaio del 1935, nel quartiere Testaccio. A soli 6ha recitato in un film importante. E’ una famosissima attrice, vincitrice due volte del Nastro d’argento. E’ stata diretta da alcuni dei più grandi registi del cinema italiano, come Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Ha avuto la fortuna di recitare al fianco di Vittorio Gassmann, Totò, Nino Manfredi, Alberto Sordi e tanti altri. Nel 2015, ospite al Taormina ...