CSKA Mosca-Wolfsberg | probabili formazioni e Tv

(Di lunedì 30 novembre 2020) Gara valida per la penultima giornata del gruppo K della Uefa Europa League 2020/21. Partita importante per entrambe le squadre, perchè entrambe le squadre devono necessariamente vincere per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima fase.si giocherà alle 18.55 di giovedì 3 dicembre. Come arrivano le squadre? Non un periodo propriamente esaltante per i russi. Nell’ultimo turno di Europa League i rossoblù hanno pareggiato contro il Feyenoord, ma nell’ultima gara di campionato è arrivata la sconfitta fuori casa contro il Rubin Kazan (1-0). Ora i rossoblù sono secondi nel campionato turco. In Europa League invece è ultimo, con soli tre punti. Vincere giovedì sera potrebbe riaccendere le speranze di qualificazione per i russi. Situazione simile anche per gli austriaci. Sconfitti in Europa League ...