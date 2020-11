L’indiscrezione | panchina Pescara | traballa Oddo E l’Ascoli riflette

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 28 novembre 2020) La nuova sconfitta delfare ladi Massimo. Riflessioni nelle prossime ore, ma la possibilità di un ribaltone sono concrete. In tal caso, tra i candidati va considerato Bepi Pillon per un possibile ritorno in Abruzzo. Valutazioni anche ad Ascoli dopo il nuovo ko a Venezia e malgrado una partita discretamente interpretata con il vantaggio iniziale e poi il sorpasso della squadra di Zanetti. Il tecnico Bertotto era stato confermato per tutta la stagione con un comunicato, vedremo se la decisione verrà ribadita. Come già raccontato, era stato Roberto Breda l’ultimo allenatore a essere interpellato prima della decisione di andare avanti con Bertotto. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.