Controlli anti-Covid a Roma e sul litorale | sorvegliate le vie dello shopping

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 novembre 2020) Continuano senza sosta idella Polizia per evitare che si creino assembramenti., in particolar modo, le zone del centro storico. Dal primo pomeriggio odierno, infatti, sono iniziati i servizi, disposti con apposita ordinanza dal Questore di, dedicati al rispetto del distanziamento sociale ed all’uso dei dispositivi di protezione individuale, così come previsto nell’ultimo DPCM e concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Tutti iCome sempre l’attenzione è stata rivolta in particolare alle zone del centro storico, cosiddetto tridente e nell’area compresa tra via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare e Piazza Risorgimento, tutti luoghi maggiormente soggetti, nel fine settimana, alloed al turismo. Gli agenti della Polizia di Stato, ...