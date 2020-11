Bollettino del 28 novembre 2020: 26.323 contagi, 686 i decessi (Di sabato 28 novembre 2020) Bollettino coronavirus del 28 novembre 2020, Lombardia e Veneto ancora con il maggior numero di contagi, a seguire la Campania Il Bollettino del coronavirus del 28 novembre 2020 mostra dati confortanti dal punto di vista dei contagi, che iniziano considerevolmente a diminuire, rivelandosi sotto la soglia dei 30 mila casi al giorno. Per quanto riguarda i decessi, i numeri continuano ad essere alti in tutta Italia, attestandosi intorno a 686. Le terapie intensive più affollate restano quelle di Lombardia, Piemonte e Lazio con rispettivamente 919, 384 e 356 posti letti occupati. Seguono Toscana, Sicilia ed Emilia-Romagna con 279, 247 e 245 posti letto occupati. Puglia, Campania e Liguria seguono con 200, 186 e 117 pazienti ricoverati in ... Leggi su zon (Di sabato 28 novembre 2020)coronavirus del 28, Lombardia e Veneto ancora con il maggior numero di, a seguire la Campania Ildel coronavirus del 28mostra dati confortanti dal punto di vista dei, che iniziano considerevolmente a diminuire, rivelandosi sotto la soglia dei 30 mila casi al giorno. Per quanto riguarda i, i numeri continuano ad essere alti in tutta Italia, attestandosi intorno a 686. Le terapie intensive più affollate restano quelle di Lombardia, Piemonte e Lazio con rispettivamente 919, 384 e 356 posti letti occupati. Seguono Toscana, Sicilia ed Emilia-Romagna con 279, 247 e 245 posti letto occupati. Puglia, Campania e Liguria seguono con 200, 186 e 117 pazienti ricoverati in ...

DPCgov : ????#allertaARANCIONE domani, #24novembre, su parte della Sicilia. ????#allertaGIALLA in Calabria e sui restanti settor… - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, il bollettino del #21novembre: 34.767 nuovi casi su 237.225 tamponi e 692 decessi… - rhinest0neye : @joucaar @EstCleber @antipr0gress @Jefinhocatholic @GarvziSecreto @LadTheReturn @euodeiomou @senaxiiv Ancora in cal… - ilcirotano : Coronavirus: 426 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 28 novembre. 851 casi attivi nel crotonese, +67 oggi -… - FelicePerri : COVID -19, BOLLETTINO DELLA REGIONE CALABRIA DEL 28 NOVEMBRE 2020. -