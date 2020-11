Bayern Monaco, Alaba verso la Premier League: sgambetto alla Juventus (Di sabato 28 novembre 2020) David Alaba lascerà il Bayern Monaco dopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto: il suo futuro potrebbe essere al Chelsea David Alaba potrebbe approdare in Premier League. Secondo quanto riportato dalla Bild, ad attendere il difensore ci sarebbe il Chelsea di Frank Lampard. Positivi i primi contatti tra l’agente Pini Zahavi e la dirigenza inglese. Per Alaba, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, si sono mosse anche Juventus, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Davidlascerà ildopo il mancato accordo sul rinnovo del contratto: il suo futuro potrebbe essere al Chelsea Davidpotrebbe approdare in. Secondo quanto riportato dBild, ad attendere il difensore ci sarebbe il Chelsea di Frank Lampard. Positivi i primi contatti tra l’agente Pini Zahavi e la dirigenza inglese. Per, in scadenza di contratto con il, si sono mosse anche, Paris Saint-Germain e Real Madrid. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Stoccarda-Bayern Monaco, Bundesliga: formazioni, pronostici Il Veggente Douglas Costa ritrova il gol: è il primo dal ritorno al Bayern

Il brasiliano, arrivato in prestito dalla Juventus nelle ultime ore di mercato, è entrato dalla panchina e segnato l'1-3 contro lo Stoccarda.

Il brasiliano, arrivato in prestito dalla Juventus nelle ultime ore di mercato, è entrato dalla panchina e segnato l'1-3 contro lo Stoccarda.