Antonella Elia, l'abito con strass dorati: ancora più bella dopo la delusione d'amore – FOTO (Di sabato 28 novembre 2020) Antonella Elia posta uno scatto in abito lungo, impreziosito da strass dorati. dopo la rottura con Pietro delle Piane, è più bella che mai. dopo essersi innamorata al Grande Fratello Vip dell'anno scorso ed essersi poi lasciata a Temptation Island, Antonella Elia è tornata al GF in veste di opinionista. Proprio qualche giorno fa, durante L'articolo proviene da YesLife.it.

crxxxi : Sogno un cucurio stefania x dayane dove si prendono per i capelli stile antonella elia scusate #gfvip - juanmyhero : @PidgeonMaddox oddio pure io, che mancanza di rispetto quella cosa, io ce l’ho segnata tipo diario di antonella elia - mywolf8_ : @venere_dirimmel non ti faccio niente solo perché questa buzzicona qua di Antonella Elia che lo dice controsenso???????? sennò te ne accorgevi?? - ___coldplayer : Antonella Elia ma stai zitta che è meglio. Di che parlerà questa dal 7 dicembre? #gfvip - BITCHYFit : Antonella Elia contro Elisabetta Gregoraci: “Ecco come trattiene Pierpaolo…” -