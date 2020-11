The Voice Senior, Antonella Clerici: “Tra i nostri cantanti un sopravvissuto al Covid-19. La sua storia e la sua voglia di cantare” (Di venerdì 27 novembre 2020) Sull’onda di sei edizioni di “The Voice Of Italy”, in onda su Rai Due dal 2013, con avvicendamenti alla conduzione (Fabio Troiano, Federico Russo, Costantino della Gherardesca fino a Simona Ventura) e dati Auditel tutt’altro che esaltanti, il format targato Fremantle sbarca su Rai Uno per la settima edizione e cambia pelle. “The Voice Senior”, in onda stasera sulla rete ammiraglia della Rai in prima serata, non avrà più i giovani sul palco ma gli Over 60, che si scatenano per giocare e scacciare la noia della routine da pensionati. Non c’è la tensione del talent, non c’è nemmeno l’ansia di dover conquistare un contratto discografico e sperare di essere invitati al Festival di Sanremo. “Il vincitore riceverà un vinile con tutti i brani che ha realizzato durante il programma e avrà un suo brano/cover pubblicato da Universal, che è music ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Sull’onda di sei edizioni di “TheOf Italy”, in onda su Rai Due dal 2013, con avvicendamenti alla conduzione (Fabio Troiano, Federico Russo, Costantino della Gherardesca fino a Simona Ventura) e dati Auditel tutt’altro che esaltanti, il format targato Fremantle sbarca su Rai Uno per la settima edizione e cambia pelle. “The”, in onda stasera sulla rete ammiraglia della Rai in prima serata, non avrà più i giovani sul palco ma gli Over 60, che si scatenano per giocare e scacciare la noia della routine da pensionati. Non c’è la tensione del talent, non c’è nemmeno l’ansia di dover conquistare un contratto discografico e sperare di essere invitati al Festival di Sanremo. “Il vincitore riceverà un vinile con tutti i brani che ha realizzato durante il programma e avrà un suo brano/cover pubblicato da Universal, che è music ...

