Salvini ricorda Maradona, ma nel 2013 lo attaccava così: “Prende in giro gli italiani” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il leader della Lega su Facebook ha ricordato il fenomeno argentino, scomparso due giorni fa. Ma nel 2013 a lui riservava ben altre parole: “Prende in giro gli italiani”. Matteo Salvini e la coerenza non sono mai andati d’accordo. L’ennesimo cambiamento d’idea si è registrato anche in occasione della morte di Diego Armando Maradona, il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Il leader della Lega su Facebook hato il fenomeno argentino, scomparso due giorni fa. Ma nela lui riservava ben altre parole:ingli. Matteoe la coerenza non sono mai andati d’accordo. L’ennesimo cambiamento d’idea si è registrato anche in occasione della morte di Diego Armando, il L'articolo NewNotizie.it.

