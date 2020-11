Covid, mascherine pagate ma mai consegnate alla Lombardia. Per la frode due imprenditori verso il processo (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono state tante e diverse le inchieste penali sulle mascherine, introvabili a inizio pandemia. Oggi la Procura di Milano ha chiuso uno dei primi fascicoli aperti, in vista della richiesta di processo, nei confronti di due amministratori di altrettante società accusati di frode nelle pubbliche forniture perché si fecero pagare oltre 7 milioni di euro da Aria, la centrale acquisti regionale della Lombardia, per la fornitura di 2 milioni di mascherine e altri dispositivi, tra febbraio e marzo scorso, nel pieno della prima ondata di coronavirus. mascherine mai consegnate ed è per questo che la stessa Aria spa, infatti, è parte offesa nel procedimento. I dispositivi, come si legge nel capo di imputazione firmato dal pm Luigi Luzi, avrebbero dovuto essere consegnati il 28 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono state tante e diverse le inchieste penali sulle, introvabili a inizio pandemia. Oggi la Procura di Milano ha chiuso uno dei primi fascicoli aperti, in vista della richiesta di, nei confronti di due amministratori di altrettante società accusati dinelle pubbliche forniture perché si fecero pagare oltre 7 milioni di euro da Aria, la centrale acquisti regionale della, per la fornitura di 2 milioni die altri dispositivi, tra febbraio e marzo scorso, nel pieno della prima ondata di coronavirus.maied è per questo che la stessa Aria spa, infatti, è parte offesa nel procedimento. I dispositivi, come si legge nel capo di imputazione firmato dal pm Luigi Luzi, avrebbero dovuto essere consegnati il 28 ...

