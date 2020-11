Un cacciatorpediniere americano nelle acque territoriali russe (Di giovedì 26 novembre 2020) Una nave da guerra americana ha sconfinato nelle acque territoriali russe della Baia di Pietro il Grande, nel Mar del Giappone, dove si trova la base navale di Vladivostok. Secondo la Tass, l’Uss John McCain (Ddg-56), cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke, ha oltrepassato di due chilometri il confine marittimo della Russia, venendo intercettato dal caccia InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 26 novembre 2020) Una nave da guerra americana ha sconfinatodella Baia di Pietro il Grande, nel Mar del Giappone, dove si trova la base navale di Vladivostok. Secondo la Tass, l’Uss John McCain (Ddg-56),della classe Arleigh Burke, ha oltrepassato di due chilometri il confine marittimo della Russia, venendo intercettato dal caccia InsideOver.

repubblica : Tensione in mare: cacciatorpediniere americano intercettato in ''acque russe'' [aggiornamento delle 15:39] - Idl3 : RT @repubblica: Tensione in mare: cacciatorpediniere americano intercettato in ''acque russe'' [aggiornamento delle 15:39] - ritaleeparanoic : RT @repubblica: Tensione in mare: cacciatorpediniere americano intercettato in ''acque russe'' [aggiornamento delle 15:39] - technicoblog : RT @repubblica: Tensione in mare: cacciatorpediniere americano intercettato in ''acque russe'' [aggiornamento delle 15:39] - repubblica : Tensione in mare: cacciatorpediniere americano intercettato in ''acque russe'' [aggiornamento delle 15:39] -

Ultime Notizie dalla rete : cacciatorpediniere americano Tensione in mare: cacciatorpediniere americano intercettato in ''acque russe'' la Repubblica Tensione in mare: cacciatorpediniere americano intercettato in ''acque russe''

Il ministero della Difesa del Cremlino sostiene di aver minacciato di speronare la Uss John S. McCain se non fosse uscita dai suoi confini nel Mar del ...

Provocazione alla Russia: nave statunitense viola il suo confine

L'ultima provocazione alla Russia è la violazione delle sue acque territoriali dal caccia sommergibile statunitense John McKein.

Il ministero della Difesa del Cremlino sostiene di aver minacciato di speronare la Uss John S. McCain se non fosse uscita dai suoi confini nel Mar del ...L'ultima provocazione alla Russia è la violazione delle sue acque territoriali dal caccia sommergibile statunitense John McKein.