PS5 e Xbox Series X introvabili? Un bot su Twitch monitora costantemente le scorte

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 26 novembre 2020) Mettere le mani su PlayStation 5 eX durante le festività natalizie è una grande impresa. Tuttavia, un bot che potete guardare su, potrebbe offrire qualche aiuto a chi è alla disperata ricerca di una console. Il bot, infatti, controlla ogni secondo lepresso una varietà di rivenditori online. Il canaleè gestito da Cam Ritz, che ha utilizzato un programma disponibile al pubblico chiamato Streetmerchant perre le console PS5 eX su Amazon, Best Buy, GameStop, NewEgg, Walmart e altri rivenditori. Guardare lo streaming attualmente potrebbe risultare deludente, poiché centinaia di aggiornamenti ogni minuto mostrano ovunque "OUT OF STOCK". Ritz ha detto a Polygon che alcuni dei suoi spettatori sono ...