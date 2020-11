Napoli-Rijeka: le ultimissime sulle probabili formazioni (Di giovedì 26 novembre 2020) Con la città partenopea in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona stasera al San Paolo si giocherà la gara di Europa League contro il Rijeka. Un po’ di turnover per Gattuso che farà partire titolare Petagna, molte assenze per il Rijeka che arriva a Napoli con 0 punti e Rozman dovrà rinunciare a ben 8 calciatori perchè positivi al Covid-19. Napoli (4-2-3-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All.Gattuso Rijeka (4-2-3-1) probabile formazione: Nevistic; Galovic, Veljoski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Muric, Andrijasevic, Stefulj; Yateke. All.Rozman Foto: Twitter ufficiale Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) Con la città partenopea in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona stasera al San Paolo si giocherà la gara di Europa League contro il. Un po’ di turnover per Gattuso che farà partire titolare Petagna, molte assenze per ilche arriva acon 0 punti e Rozman dovrà rinunciare a ben 8 calciatori perchè positivi al Covid-19.(4-2-3-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna. All.Gattuso(4-2-3-1) probabile formazione: Nevistic; Galovic, Veljoski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Muric, Andrijasevic, Stefulj; Yateke. All.Rozman Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

