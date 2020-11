Maradona e il fisco, il ricordo di Pedersoli: Vicenda kafkiana. Fu difeso gratuitamente perché lo amavamo (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armando Maradona aveva, secondo il fisco italiano, per compensi ritenuti corrisposti in modo illecito all’estero, un debito di quasi 35 milioni di euro che cresceva di 3.070 euro al giorno. Il commercialista Giuseppe Pedersoli promosse e guidò con l’avvocato Vincenzo Siniscalchi e il collega Michele Saggese il maxi collegio di professionisti che difese gratuitamente,”per amore delle gesta dell’ex campione del Napoli”, davanti alle commissioni tributarie in occasione della maxi multa fiscale. La Vicenda nel 2005 vide la condanna in Cassazione di Maradona al pagamento di circa 35 milioni di euro, ed è finita anche nel libro “L’oro del Pibe, paradossi e ingiustizie del fisco italiano, da Maradona al signor Nessuno” scritto dallo stesso ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armandoaveva, secondo ilitaliano, per compensi ritenuti corrisposti in modo illecito all’estero, un debito di quasi 35 milioni di euro che cresceva di 3.070 euro al giorno. Il commercialista Giuseppepromosse e guidò con l’avvocato Vincenzo Siniscalchi e il collega Michele Saggese il maxi collegio di professionisti che difese,”per amore delle gesta dell’ex campione del Napoli”, davanti alle commissioni tributarie in occasione della maxi multa fiscale. Lanel 2005 vide la condanna in Cassazione dial pagamento di circa 35 milioni di euro, ed è finita anche nel libro “L’oro del Pibe, paradossi e ingiustizie delitaliano, daal signor Nessuno” scritto dallo stesso ...

Maradona: uomo, non calciatore o cocainomane

«La grandezza di Diego sta nel tenere insieme la perfezione calcistica con la totale imperfezione umana», sottolinea Mauro Berruto, «e non c'è alcuna dicotomia. Anzi nella contraddizione prende forza ...

