Coronavirus: pediatri, da stop vaccini a cure interrotte, il prezzo pagato dai bimbi (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - Vaccinazioni rinviate, fuga dai pronto soccorso anche in situazioni gravi, ritardo diagnostico per patologie in cui il tempo è prezioso, terapie interrotte in bambini fragili e aumento delle diseguaglianze. Sono gli effetti indiretti della pandemia da Sars Cov-2 sulla salute e sul benessere generale dei bambini e degli adolescenti a cui si aggiungono, ma non da ultimi, i rischi psicologici e i deficit formativi legati all'isolamento e alla chiusura delle scuole. Uno scenario sul quale si confrontano i pediatri italiani al Congresso straordinario digitale della Società italiana di pediatria, 'La pediatria italiana e la pandemia da Sars-cov-2", che si apre domani ed è in programma sino al 28 novembre. La paura di frequentare luoghi sanitari considerati a rischio di contagio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) - Vaccinazioni rinviate, fuga dai pronto soccorso anche in situazioni gravi, ritardo diagnostico per patologie in cui il tempo è prezioso, terapiein bambini fragili e aumento delle diseguaglianze. Sono gli effetti indiretti della pandemia da Sars Cov-2 sulla salute e sul benessere generale dei bambini e degli adolescenti a cui si aggiungono, ma non da ultimi, i rischi psicologici e i deficit formativi legati all'isolamento e alla chiusura delle scuole. Uno scenario sul quale si confrontano iitaliani al Congresso straordinario digitale della Società italiana dia, 'Laa italiana e la pandemia da Sars-cov-2", che si apre domani ed è in programma sino al 28 novembre. La paura di frequentare luoghi sanitari considerati a rischio di contagio, ...

Covid: pediatri-Iss, finora 8 decessi tra bambini

Sono stati 8 i decessi per Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni ... è la Società Italiana di Pediatri (Sip), in occasione della conferenza stampa di presentazione del Congresso ...

