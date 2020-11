Berlusconi costringe Salvini e Meloni a votare per il Governo. Mercoledì le misure per Natale e contro gli sci-muniti (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – “Il Cavaliere ancora una volta li ha fregati alla grande, Salvini e Meloni alla fine hanno calato le braghe” dice un parlamentare ‘azzurro’ commentando il voto favorevole della Lega e di Fratelli d’Italia allo scostamento di bilancio chiesto dal Governo. Vero, ha vinto Berlusconi che da subito, nell’interesse del Paese, aveva aperto alla collaborazione con la maggioranza di governo spaccando il centrodestra. Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – “Il Cavaliere ancora una volta li ha fregati alla grande, Salvini e Meloni alla fine hanno calato le braghe” dice un parlamentare ‘azzurro’ commentando il voto favorevole della Lega e di Fratelli d’Italia allo scostamento di bilancio chiesto dal Governo. Vero, ha vinto Berlusconi che da subito, nell’interesse del Paese, aveva aperto alla collaborazione con la maggioranza di governo spaccando il centrodestra.

