All’asta la pistola di Sean Connery nel primo James Bond “Dr No” A Los Angeles | anche l’abito di Beyonce e il casco di Tom Cruise

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 26 novembre 2020) C'èla celebreWalther PP impugnata danelfilm ditra gli oltre 500 oggetti e cimeli cult che andranno all'asta il 3 dicembre a Beverly Hills e online; si stima che possa fruttare migliaia e migliaia di dollari. Il grande attore scozzese, scomparso il mese scorso all'età di 90 anni nella sua casa alle Bahamas, la usò nel 1962 nel "Dr. No" e la sua immagine di profilo con lain mano divenne una delle più iconiche di 007 e della cultura pop in generale.Ma all'asta "Icons and Idols Trilogy: Hollywood" ci saranno altre chicche degne di nota: come unda pilota indossato da Tomin "Top Gun", la giacca da motociclista in pelle di Arnold Schwarzenegger di ...