A Parigi | tre agenti di polizia sono stati sospesi per aver violentemente picchiato un uomo che volevano arrestare

A Parigi, in Francia, tre agenti di polizia sono stati sospesi dopo la pubblicazione di un video che li mostra mentre picchiano un uomo con estrema violenza e apparentemente senza motivo, nel tentativo di arrestarlo perché non indossava la mascherina.

A Parigi, in Francia, tre agenti di polizia sono stati sospesi dopo la pubblicazione di un video che li mostra mentre picchiano un uomo con estrema violenza e apparentemente senza motivo, nel ...

Parigi, poliziotti picchiano uomo disarmato. Sospesi tre agenti. "Contro di me insulti razzisti"

Michel Zicher, produttore discografico, pestato nel suo ufficio nel diciassettesimo arrondissement. "Se non ci fossero state le immagini della ...

Michel Zicher, produttore discografico, pestato nel suo ufficio nel diciassettesimo arrondissement. "Se non ci fossero state le immagini della ...