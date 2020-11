Mes, Speranza vuole usarlo per finanziare il suo piano. Conte replica: “Già da manovra e Recovery arriveranno cospicue risorse” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La maggioranza torna a discutere e a dividersi sul Mes. C’è il tema della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, che ieri ha portato a un muro contro muro tra Pd-Iv da un lato e il M5s dall’altro. E poi ci sono i 37 miliardi di prestiti che l’Italia potrebbe ottenere per la sanità, attivando la linea di credito creata ad hoc per la pandemia. A ritirare fuori l’argomento è il ministro della Salute, Roberto Speranza, che oggi ha parlato di un piano presentato al Parlamento per riprogrammare il modello di spesa sanitaria e chiudere con la stagione dei tagli, da finanziare “con tutte le leve di cui disponiamo”. Quindi, ha sottolineato, “con il Bilancio dello Stato, il Recovery fund e il Mes, che per me è uno strumento a cui bisogna guardare con assoluta serenità“. A stretto giro è arrivata la risposta del premier ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) La maggioranza torna a discutere e a dividersi sul Mes. C’è il tema della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, che ieri ha portato a un muro contro muro tra Pd-Iv da un lato e il M5s dall’altro. E poi ci sono i 37 miliardi di prestiti che l’Italia potrebbe ottenere per la sanità, attivando la linea di credito creata ad hoc per la pandemia. A ritirare fuori l’argomento è il ministro della Salute, Roberto, che oggi ha parlato di unpresentato al Parlamento per riprogrammare il modello di spesa sanitaria e chiudere con la stagione dei tagli, da“con tutte le leve di cui disponiamo”. Quindi, ha sottolineato, “con il Bilancio dello Stato, ilfund e il Mes, che per me è uno strumento a cui bisogna guardare con assoluta serenità“. A stretto giro è arrivata la risposta del premier ...

