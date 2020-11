La Sanità militare nella lotta al Covid Il punto del gen Figliuolo

Leggi su formiche

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Laalla pandemia passa (ancora una volta) dalla Difesa. Il contributo delle Forze armate è stato rilevante sin da marzo, incrementato poi ulteriormente con gli sviluppi della seconda ondata. Un supporto efficiente, spiegato dal generale Francesco Paolo, comandante logistico dell’Esercito, che ieri è intervenuto in audizione di fronte la Commissione Difesa del Senato per fare ilsulle “attività delle strutture sanitarie delle Forze Armate per fronteggiare l’emergenza”. IL RUOLO DEL COMANDO LOGISTICO Sin dall’inizio dell’emergenza, infatti, il Comando logistico dell’Esercito è stato incaricato della “identificazione e gestione delle risorse umane e materiali da mettere in campo nel contrasto alla pandemia”. L’impegno è stato portato avanti in parallelo al processo di revisione della governance ...