FOTO Effetto Giro d’Italia in Valle Vitulanese | corsa a tappare le buche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPartono i primi cantieri per rifare le strade interessate dal passaggio delche arriverà in provincia di Benevento il prossimo 14 maggio. “Per far asfaltare le strade bisogna far passare il”: non è propriamente una ‘leggenda metropolitana’. Del resto Comuni e Province ci tengono a mettere in mostra asfalti a regola d’arte al passaggio della carovana, complici anche le riprese tv e, più in generale, la grande attenzione mediatica che viene tradizionalmente riservata alla, una delle grandi classiche del ciclismo internazionale. Anche in, da qualche giorno, sono in corso diversi cantieri. Uno su tutti, in vista del passaggio della tappa Pompei – Cusano Mutri (Bocca della Selva), quello che ...