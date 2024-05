Club Brugge-Fiorentina semifinale Conference League - 08-05-2024 ore 18 | 45 | formazioni ufficial - quo -e, pronostici I viola devono difendere il gol di vantaggio

Fiorentina in cerca di rivincita nella semifinale di Conference League contro il Club Brugge - Fiorentina in cerca di rivincita nella semifinale di Conference League contro il club Brugge - La Fiorentina si prepara per la sfida di Conference League contro il club Brugge. La partita, molto attesa, è stata preceduta da alcune dichiarazioni di ex giocatori della Serie A, tra cui Paul Okon, ...

Emre Can si gode la vendetta fredda: “Zitti e guardatemi in finale”. Tifosi della Juve contro Sarri - Emre Can si gode la vendetta fredda: “Zitti e guardatemi in finale”. Tifosi della Juve contro Sarri - Emre Can potrebbe alzare la Champions League da capitano col suo Borussia Dortmund e adesso qualche tifoso della Juventus lo rimpiange, attaccando Sarri ...

Perché la Fiorentina gioca di mercoledì e non di giovedì in Conference contro il Club Brugge - Perché la Fiorentina gioca di mercoledì e non di giovedì in Conference contro il club Brugge - La Fiorentina si giocherà l'accesso alla finale di Conference League in casa del Brugge, ma la partita si disputerà con un giorno di anticipo: non sarebbe ...