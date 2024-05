A Uomini e Donne scoppia il ‘fiatella gate’ – Video

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Alessia Rivolta Ac’è un’aria pesante, ma di chi è la colpa? Dell’alito puzzolente di alcunidel trono over! E’ questa l’accusa che ha rivolto Alessia Rivolta ai ‘cavalieri’ del dating show nell’appuntamento trasmesso, questo pomeriggio, su Canale 5. La dama ha infatti parlato, senza mezzi termini, a Maria De Filippi dei problemi di’ di diversi signori del programma, proponendo loro di utilizzare una mentina per ‘rinfrescarsi’. “Avevo preparato dei foglietti da mettere sulle sedie con scritto ‘usare prima del ballo’ con una caramella alla menta perché, signori, per favore. Noi abbiamo tutti le mentine, voi avete non lo so. (…) E’ la verità, lo diciamo sempre: vengono a ballare, un po’ di rispetto: hanno degli aliti Maria, giuro“ ha svelato Alessia, generando la replica divertita di ...