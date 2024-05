Articolo 31 - apre a Milano il pop-up store per il lancio del nuovo disco Protomaranza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024)– L’appuntamento è per venerdì 10 maggio alle 20.30. In Alzaia Naviglio Grande 14 si aprirà il pop-updegli31 che presenteranno live, in compagnia di alcuni ospiti, ilalbum “”. L’album, che uscirà proprio il 10 maggio, segna il ritorno del duo hip hop J-Ax e Dj Jad dopo lo scioglimento del 2006, le divisioni, gli scontri e il riavvicinamento sancito dal ritorno insieme a Sanremo nel 2023. Nelci sono 16 tracce inedite che – dicono gli31 – “esplorano l’oggi con disincanto, attraverso uno sguardo capace di essere sia leggero e beffardo che maturo, spinto, impegnato e senza lasciare mai spazio all’amore in senso romantico”. Il sound spazia dal rap al funky, a ballad più introspettive. ...