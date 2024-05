Tragico incidente in autostrada - schianto tra tre tir Tutto bloccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gravesull’A1 direzione Roma, avvenuto oggi alle 14:30 nel territorio di Ponzano, al km 520. Tre camion sono stati coinvolti in uno scontro per cause ancora da accertare. Due uomini sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale tramite eliambulanza. Sul posto, per i soccorsi e i rilievi dell’, sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della Polizia Stradale, il personale del 5° distaccamento di Autostrade per l’Italia di Fiano Romano e i Vigili del Fuoco. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Roma. Il trattole tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord rimarrà chiuso. Il traffico è molto intenso con otto chilometri di coda in direzione Roma. Per chi proviene da Firenze, è consigliato uscire a Orte e seguire la ...