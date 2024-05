Il Napoli e il prossimo tecnico | ha parlato anche Roberto Sosa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’ex attaccante () del‘El Pampa’è stato ospite della trasmissione ‘La Domenica Azzurra’ in onda su OttoChannel. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sono maturi i tempi della scelta, a me piacerebbe Italiano, perché da’ identità alle squadre e potrebbe proseguire il lavoro di Spalletti, tenendo contodell’attuale organico del. C’è però un problema: nella testa del 99% dei tifosi c’è la speranza e la convinzione che possa venire Antonio Conte”. La ‘bacchettata’ di“La narrazione- ha detto l’ex attaccante die Udinese,Pampa, ospite de “La Domenica Azzurra” su OttoChannel – in questa meravigliosa città che io amo, complicialcuni ...

Un altro ex calciatore di serie A sposa il progetto biancazzurro di Massimiliano Esposito. Altra importante «new-entry» per la Sacra Famiglia, che a partire dalla prossima stagione potrà avvalersi del supporto di un altro grande ex giocatore di ...

José Vicente Quirante Rives da direttore dell'Istituto Cervantes di Napoli a Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia - José Vicente Quirante Rives da direttore dell'Istituto Cervantes di napoli a Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia - Nel Refettorio della Certosa di San Martino di napoli, è stato presentato ‘Dodici araldi grinzosi’ l’ultimo lavoro di José Vicente Quirante Rives, edito nella collana "Lo Specchio di Silvia" di ...

“Nu bbèllu ccafè”, enorme successo per le due giornate cittadine del caffè napoletano - “Nu bbèllu ccafè”, enorme successo per le due giornate cittadine del caffè napoletano - Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." Grande successo per Nu bèllu ccafè, la due giorni dedicata all’espresso napoletano al Maschio Angioino. E ...

Sosa: "Voto Italiano, ma nella testa dei tifosi del Napoli c'è un solo nome" - Sosa: "Voto Italiano, ma nella testa dei tifosi del napoli c'è un solo nome" - roberto Pampa Sosa, ex attaccante di napoli e Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Domenica Azzurra” su OttoChannel. Queste le sue parole: “Sono maturi i tempi della scelta, a me ...