One Piece - svelati i dettagli sui nuovi personaggi che debutteranno nella Stagione 2

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Alcuni indizi non lasciano dubbi su chi vedremo neiepisodi della serie Netflix Mentre procedono i lavori di pre-produzione della2 di One, lo show ci ha dato già un primo assaggio su almeno un nuovoo della serie attraverso un video diffuso pochi giorni fa e adesso sembra aver fatto lo stesso con il resto del cast. Nel corso della giornata è trapelato online un nuovo bando di casting di Netflix che riporta un totale di setteche si uniranno a Oneseconda. Alcunipotrebbero sorprendervi, ma i fan di Oneerano già certi che la principessa Vivi sarebbe stata presentelista. …

