Il lato oscuro di Big Pharma: un’azienda si dichiara colpevole per la “crisi degli oppioidi” americana (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre gli annunci roboanti dei colossi di Big Pharma sul vaccino si rincorrono in tutto il mondo, con modalità in stile “mercato delle vacche grasse” in cui ognuno alza il tiro sostenendo che il proprio sia più efficace degli altri in percentuale, il lato oscuro delle grande case farmaceutiche continua a venire a galla e ricordarci chi c’è davvero dietro le tante sigle delle aziende già impegnate a contare i ricchi guadagni in arrivo grazie agli accordi (segreti) stretti con i governi di tutto il mondo. L’ultimo caso arriva dagli Stati Uniti ed è venuto alla luce in queste ore. L’azienda farmaceutica statunitense Purdue Pharma si è infatti dichiarata colpevole delle accuse rivolte a suo carico nel caso riguardante la crisi sanitaria da dipendenza da oppioidi, una ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 25 novembre 2020) Mentre gli annunci roboanti dei colossi di Bigsul vaccino si rincorrono in tutto il mondo, con modalità in stile “mercato delle vacche grasse” in cui ognuno alza il tiro sostenendo che il proprio sia più efficacealtri in percentuale, ildelle grande case farmaceutiche continua a venire a galla e ricordarci chi c’è davvero dietro le tante sigle delle aziende già impegnate a contare i ricchi guadagni in arrivo grazie agli accordi (segreti) stretti con i governi di tutto il mondo. L’ultimo caso arriva dagli Stati Uniti ed è venuto alla luce in queste ore. L’azienda farmaceutica statunitense Purduesi è infattitadelle accuse rivolte a suo carico nel caso riguardante la crisi sanitaria da dipendenza da oppioidi, una ...

reportrai3 : Il lato oscuro dei #vigili di Roma #Report da rivedere: 'Potere capitale', di @Daniele_Autieri - FaziEditore : RT @artdielle: Dopo Heimaey Ian Manook con #Askja, secondo capitolo della trilogia islandese, ci porta in una Islanda ancora più selvaggia,… - Francesco_Morra : RT @artdielle: Dopo Heimaey Ian Manook con #Askja, secondo capitolo della trilogia islandese, ci porta in una Islanda ancora più selvaggia,… - MondoDiVersi : RT @artdielle: Dopo Heimaey Ian Manook con #Askja, secondo capitolo della trilogia islandese, ci porta in una Islanda ancora più selvaggia,… - OneDria : @AlMazza64 @ii_minis @PoliticaPerJedi @lacarlizz Non lo vogliamo nel Lato Oscuro -

Ultime Notizie dalla rete : lato oscuro VA ORA IN ONDA IL LATO OSCURO Brescia Oggi Google Pay, il lato oscuro della rivoluzione

Il sito web non potrà più essere usato per trasferire denaro da un utente all'altro; e saranno introdotte le commissioni quando si usano carte di debito.

Riduzione delle emissioni: un accordo pionieristico che solleva interrogativi

L'intesa climatica tra Svizzera e Perù è la prima al mondo nell'ambito dell'Accordo di Parigi. Ma non tutti sono entusiasti.

Il sito web non potrà più essere usato per trasferire denaro da un utente all'altro; e saranno introdotte le commissioni quando si usano carte di debito.L'intesa climatica tra Svizzera e Perù è la prima al mondo nell'ambito dell'Accordo di Parigi. Ma non tutti sono entusiasti.