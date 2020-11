Heineken: dei 93 esuberi annunciati 46 in sede Sesto San Giovanni (Milano) (Di mercoledì 25 novembre 2020) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - De 93 esuberi annunciati dal gruppo Heineken Italia ai sindacati, 46 saranno nella sede centrale di Sesto San Giovanni, al confine con Milano. Il piano di esuberi coinvolge sia gli addetti alla produzione che quelli della rete esterna, oltre che il personale di sede. “E' una scelta inaccettabile, che le organizzazioni sindacali non potranno mai condividere", sottolinea Gennaro De Falco, segretario della Fai Cisl di Milano. "Heineken è presente nel milanese da tanti anni e "improvvisamente cambia approccio nei confronti dei lavoratori: evidentemente la logica dei numeri e dei profitti ha più peso rispetto ai valori di attenzione alle persone che la stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020), 25 nov. (Adnkronos) - De 93dal gruppoItalia ai sindacati, 46 saranno nellacentrale diSan, al confine con. Il piano dicoinvolge sia gli addetti alla produzione che quelli della rete esterna, oltre che il personale di. “E' una scelta inaccettabile, che le organizzazioni sindacali non potranno mai condividere", sottolinea Gennaro De Falco, segretario della Fai Cisl di. "è presente nel milanese da tanti anni e "improvvisamente cambia approccio nei confronti dei lavoratori: evidentemente la logica dei numeri e dei profitti ha più peso rispetto ai valori di attenzione alle persone che la stessa ...

“Heineken è presente nel milanese da tanti anni e “improvvisamente cambia approccio nei confronti dei lavoratori: evidentemente la logica dei numeri e dei profitti ha più peso rispetto ai valori di ...

Heineken annuncia 93 esuberi, interessato anche lo stabilimento di Comun Nuovo

Dopo questo annuncio di riorganizzazione da parte della società è scattato lo stato di agitazione dell'intero gruppo Heineken.

Dopo questo annuncio di riorganizzazione da parte della società è scattato lo stato di agitazione dell'intero gruppo Heineken.