Clima | in Italia quasi mille eventi estremi in dieci anni Spendiamo 1 | 9 miliardi all’anno per riparazioni | solo 330 milioni per prevenzione

(Di mercoledì 25 novembre 2020)die in costante aumento quelli che si sono verificati in più di 500 Comuni del nostro Paese. Ci sono i 416 allagamenti dovuti a piogge intense (319 avvenuti nelle città) che hanno determinato 347 interruzioni e dalle infrastrutture con 80 giorni di stop a metropolitane e treni urbani, ma anche i 257dovuti a trombe d’aria, altri 118 (89 nelle città) causati da esondazioni di fiumi, 40 legati a lunghi periodi di siccità e 35 frane nel rapporto Ilè già cambiato, presentato dall’Osservatorio Cittàdi Legambiente e redatto con il contributo di Unipol e la collaborazione di Enel Foundation e Ispra. Una mappa dei territori colpiti da ...

Clima, mille eventi estremi in 10 anni, tra allagamenti e trombe d'aria che fanno segnare una casistica in aumento rispetto all'anno scorso. E crescono anche le ondate di calore.Secondo test effettuati su alcuni modelli più recenti, le auto ibride emettono molta più Co2 di quanto dichiarato dalle case automobilistiche. Per Transport & Environment, che ha commissionato i test, ...