Ciclocross, Coppa del Mondo 2020-2021: i convocati dell’Italia per la tappa di Tabor (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del CT Fausto Scotti, ha diramato le convocazioni della squadra azzurra per la prima tappa della Coppa del Mondo 2020-2021 di Ciclocross. L’opening sarà in Repubblica Ceca, a Tabor in una stagione che vedrà solo cinque prove a causa della pandemia. I convocati dell’Italia UOMINI Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite) Federico Ceolin (Selle Italia Guerciotti Elite) Gabriel Fede (Selle Italia Guerciotti Elite) Samuele Leone (Development-Guerciotti) Ettore Loconsolo (Team Bike Terenzi) Lorenzo Masciarelli (Callant Pauwels Sauzen Ct) Luca Paletti (Team Ciclistico Paletti) Matteo Siffredi (Development-Guerciotti) DONNE Francesca Baroni (Selle Italia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del CT Fausto Scotti, ha diramato le convocazioni della squadra azzurra per la primadelladeldi. L’opening sarà in Repubblica Ceca, ain una stagione che vedrà solo cinque prove a causa della pandemia. IUOMINI Filippo Agostinacchio (Selle Italia Guerciotti Elite) Federico Ceolin (Selle Italia Guerciotti Elite) Gabriel Fede (Selle Italia Guerciotti Elite) Samuele Leone (Development-Guerciotti) Ettore Loconsolo (Team Bike Terenzi) Lorenzo Masciarelli (Callant Pauwels Sauzen Ct) Luca Paletti (Team Ciclistico Paletti) Matteo Siffredi (Development-Guerciotti) DONNE Francesca Baroni (Selle Italia ...

Domenica 29 novembre è in programma la prima prova della Coppa del Mondo di ciclocross 2020/2021. La competizione, ridotta a cinque tappe dopo l'annullamento di diverse gare a causa della pandemia, ve ...

Qui di seguito, potete trovare i principali appuntamenti internazionale della stagione 2020/2021 di ciclocross. Il calendario di tutte le prove dei più importanti circuiti crossistici nei quali, da fi ...

