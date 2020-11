Ripresa Servizi Educativi, in Campania si Torna in Classe il 25 Novembre (Di martedì 24 novembre 2020) La Regione Campania pubblica l’ordinanza numero 92, che prevede il ritorno in Classe dal 25 Novembre per la scuola dell’infanzia e la prima Classe delle scuole primarie. Ecco quanto riportato dall’ordinanza: “E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento aiterritori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività Leggi su youreduaction (Di martedì 24 novembre 2020) La Regionepubblica l’ordinanza numero 92, che prevede il ritorno indal 25per la scuola dell’infanzia e la primadelle scuole primarie. Ecco quanto riportato dall’ordinanza: “E’ consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento aiterritori di competenza, l’adozione di provvedimenti di sospensione delle attività

Anche Caserta rinvia la ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia e nelle prime classi delle elementari, nonostante il via libera della Regione Campania ...

