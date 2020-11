“Ri-belle | sconvenienze | ribellioni e altre faccende” | al museo Madre di Napoli

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) D-, “Ri-, in scena in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, visibile online sui canali digitali deldal 25 novembre. Una data difficile del calendario perché scandisce e segna con dolore l’incremento, ogni anno, delle vittime e degli episodi di violenza contro le donne che neanche la pandemia, ha fatto rallentare. Tra le storie “ribelli” quelle di Mia Martini, Elizabeth Arden, Moana Pozzi, Gertrude Jekyll e Pia Pera. Venticinque protagoniste si prendono la scena al. Sono donne di età compresa tra i 29 e i 66 anni, provenienti da 9 differenti zone e quartieri della città di: Forcella, ...