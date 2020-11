Infortunio Buffon, salta Juventus Ferencvaros: le condizioni del portiere (Di martedì 24 novembre 2020) Infortunio Buffon – Continuano gli infortuni in casa Juventus. Sfortunata stagione dal punto di vista atletico per Andrea Pirlo che perde un altro pezzo. Il neo tecnico bianconero deve già fare a meno di tanti titolarissimi: Bonucci e Chiellini fermi per 20 giorni, Demiral fermo ai box per altri 10 ed ora anche Buffon. Infortunio Buffon, condizioni e tempi di recupero Gigi Buffon non è stato inserito nell’elenco dei convocati per Juventus-Ferencvaros. Nessuna apprensione per il portierone bianconero ma un piccolo problema fisico che gli impedirà di essere presente questa sera all’Allianz Stadium. Leggi anche: Convocati Juventus Ferencvaros, ko Buffon: non ci sarà! La ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 24 novembre 2020)– Continuano gli infortuni in casa. Sfortunata stagione dal punto di vista atletico per Andrea Pirlo che perde un altro pezzo. Il neo tecnico bianconero deve già fare a meno di tanti titolarissimi: Bonucci e Chiellini fermi per 20 giorni, Demiral fermo ai box per altri 10 ed ora anchee tempi di recupero Giginon è stato inserito nell’elenco dei convocati per. Nessuna apprensione per il portierone bianconero ma un piccolo problema fisico che gli impedirà di essere presente questa sera all’Allianz Stadium. Leggi anche: Convocati, ko: non ci sarà! La ...

