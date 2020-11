Immortals Fenyx Rising in nuovi teaser animati che anticipano la pubblicazione di un nuovo trailer

Leggi su eurogamer

(Di martedì 24 novembre 2020)è un titolo interessante da tenere d'occhio. In uscita il mese prossimo, il gioco di Ubisoft ci catapulterà in un'ambientazione mitologica greca che, apparentemente, proviene da un bug inaspettato di Assassin's Creed Odyssey. Fin dall'inizio, è stato chiaro che Ubisoft mira a un pubblico di tutte le età e alle famiglie con. Ad esempio, non molto tempo fa, un corto animato ci ha mostrato un crossover con Adventure Time. Per continuare su questa strada, sono in arrivo altri video simili. Ubisoft ha pubblicato tre diversi video, visibili qui sotto, che hanno uno stile più distinto rispetto al cortometraggio di Adventure Time, molto simile allo show. Questi trela ...