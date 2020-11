Enel: Starace, 'rientro Usa in accordo Parigi rafforzerà lotta contro cambiamenti clima' (Di martedì 24 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 24 novembre 2020) su Notizie.it.

TV7Benevento : Enel: Starace, 'lavoreremo con Eni per progetti idrogeno per raffinerie'... - TV7Benevento : Enel: Starace, 'rientro Usa in accordo Parigi rafforzerà lotta contro cambiamenti clima'... - andrea_morby : $ENI - Enel: Starace, lavoriamo con Eni su progetti idrogeno - TV7Benevento : Open Fiber: Starace, 'a Cdp controllo operativo in caso di uscita Enel'... - ayrvian : RT @Staffetta: Enel, per l'ad Starace anche la generazione elettrica può diventare un'attività regolata -