«Coronavirus, in Campania a gennaio 130mila immunizzati» (Di martedì 24 novembre 2020) La Regione Campania punta a vaccinare subito, a fine gennaio, 130mila operatori sanitari e anziani. E vuole farlo direttamente negli ospedali, uno o due individuati per provincia, dove medici e... Leggi su ilmattino (Di martedì 24 novembre 2020) La Regionepunta a vaccinare subito, a fineoperatori sanitari e anziani. E vuole farlo direttamente negli ospedali, uno o due individuati per provincia, dove medici e...

