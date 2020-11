“Con il Covid tornati indietro di 20 anni nell’assistenza sanitaria: avremo più morti anche nel lungo termine” (Di martedì 24 novembre 2020) I morti per malattie cardiovascolari, oncologiche ed ematologiche potrebbero aumentare anche nel lungo termine a causa della mancata assistenza nei mesi di Covid. Questo l’allarme lanciato dalla Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi italiani (Foce), che lunedì ha presentato al governo un documento contenente gli “otto punti irrinunciabili per assicurare la continuità di cure ai pazienti oncologici, cardiologici ed ematologici”, vittime indirette della pandemia in un momento in cui gli ospedali sono completamente assorbiti dall’emergenza Coronavirus. “Quando la pandemia si esaurirà, diminuiranno anche i morti, mentre i decessi per le altre patologie a cui non si è data assistenza tempestivamente in questi mesi continueranno ad esserci. L’impatto delle prestazioni mancate ... Leggi su tpi (Di martedì 24 novembre 2020) Iper malattie cardiovascolari, oncologiche ed ematologiche potrebbero aumentareneltermine a causa della mancata assistenza nei mesi di. Questo l’allarme lanciato dalla Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi italiani (Foce), che lunedì ha presentato al governo un documento contenente gli “otto punti irrinunciabili per assicurare la continuità di cure ai pazienti oncologici, cardiologici ed ematologici”, vittime indirette della pandemia in un momento in cui gli ospedali sono completamente assorbiti dall’emergenza Coronavirus. “Quando la pandemia si esaurirà, diminuiranno, mentre i decessi per le altre patologie a cui non si è data assistenza tempestivamente in questi mesi continueranno ad esserci. L’impatto delle prestazioni mancate ...

borghi_claudio : Scusate redazione de @ilmessaggeroit perchè qui scrivete che i morti in Svezia per covid in un giorno sono 66? In r… - GassmanGassmann : 50.453 vittime con covid in Italia. Ci ricorderemo dei negazionismi? Io si. RIP.?? - giorgio_gori : Nel 1980 avevo 20 anni. E quando il 23 novembre il #terremoto devastò l’#Irpinia partii con un gruppo di volontari… - Luciana12827144 : RT @Pgreco_: Covid 24 novembre. 20.830 guariti. Scendono i ricoverati in ospedale -120 persone, le terapie intesive sono solo +6. L’indice… - mirddyn_rm : RT @OMEOPATIASIMOH: «Coronavirus. La terapia del cordone che salva la vita ai malati di #Covid». Il 100% di pazienti di età inferiore agli… -

Ultime Notizie dalla rete : “Con Covid RedHill annuncia la raccomandazione unanime del DSMB per la prosecuzione dello studio COVID-19 di fase 2/3 con opaganib Fortune Italia