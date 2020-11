Cari M5s | avete una responsabilità storica | le manovre di B puntano al Quirinale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) In vista della discesa dal nord dei miliardi europei per invadere l’Italia, stremata dalla Covid-19, la macchina degli appetiti illeciti si è messa in moto, prima in sordina, poi via via sempre più articolata da distinguo e assicurazioni: niente inciuci, solo collaborazione senza contropartita. Oh! bella, qui non c’è contropartita, c’è solo la partita dei miliardi stanziati dall’Europa che, costi quel che costi, bisogna spartire tra furbi e pregiudicati in nome, naturalmente, del bene dell’Italia. Il coro intonato della stampa padronale (Repubblica/Stampa, Corriere, Giornale e satelliti), sotto un’unica direzione orchestrale, canta l’inno dell’unità nazionale ritrovata e cavalca l’occasione della Covid-19 per mettere le mani sulle mammelle della vacca da mungere e chi arriva prima munge di più e meglio. Se poi chiagne, la mungitura è elettronica. Il M5S, ormai rintronato da sé, sta ...