Suburra in love: flirt tra Giacomo Ferrara e Nicole Mazzocato? (Di lunedì 23 novembre 2020) Giacomo Ferrara, noto Spadino della serie tv Suburra, avrebbe intrapreso una frequentazione con l’ex di Uomini e Donne Nicole Mazzocato Spadino ha trovato la sua Angelica: secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal sito Giornalettismo, infatti, Giacomo Ferrara (tra i protagonisti dell’amatissima serie Netflix Suburra) avrebbe intrapreso una frequentazione con Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” con all’attivo partecipazioni in diverse fiction Rai di successo, da Che Dio Ci Aiuti 4 a Don Matteo. Stando ai rumors di questi giorni, Ferrara e la Mazzocato avrebbero cominciato a scriversi dopo che lei ha pubblicato su Instagram alcune Stories in cui commentava il ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020), noto Spadino della serie tv, avrebbe intrapreso una frequentazione con l’ex di Uomini e DonneSpadino ha trovato la sua Angelica: secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal sito Giornalettismo, infatti,(tra i protagonisti dell’amatissima serie Netflix) avrebbe intrapreso una frequentazione con, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” con all’attivo partecipazioni in diverse fiction Rai di successo, da Che Dio Ci Aiuti 4 a Don Matteo. Stando ai rumors di questi giorni,e laavrebbero cominciato a scriversi dopo che lei ha pubblicato su Instagram alcune Stories in cui commentava il ...

badposturetweet : @Morbilla_ Magari le hai già viste... Modern Love? This is us, oppure Suburra (mi è piaciuta moltissimo) - bleahfa : @__irishrose Serie tv: new girl, Suits, sense8 suburra Film la vita davanti a se, falling inn love (molto leggero… - cristymcbacon_ : RT @spookyfannie: Comunque il suburra twitter è il mio posto preferito e mi state tutti simpaticissimi anche se con alcuni non ho mai inter… - spookyfannie : Comunque il suburra twitter è il mio posto preferito e mi state tutti simpaticissimi anche se con alcuni non ho mai… - mattiyias : se non amate @AleBorghi_ e se non shippate spadotto non importa quanto simpatici voi siate, rimarrete sempre delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Suburra love Suburra in love: flirt tra Giacomo Ferrara e Nicole Mazzocato? ZON.it Emma Roberts | Vita e carriera di una nipote d’arte

Dotata di una bellezza indiscutibile e di una versatilità interessante, Emma Roberts è la prima donna incinta a ottenere le cover di Cosmopolitan US. Non male per la giovane attrice, che porta il cogn ...

Suburra, Emma Marrone flirt con Giacomo Ferrara? La verità

Emma Marrone e Giacomo Ferrara sono stati al centro di un gossip relativo ad un presunto flirt ed è proprio la cantante a dire la verità.

Dotata di una bellezza indiscutibile e di una versatilità interessante, Emma Roberts è la prima donna incinta a ottenere le cover di Cosmopolitan US. Non male per la giovane attrice, che porta il cogn ...Emma Marrone e Giacomo Ferrara sono stati al centro di un gossip relativo ad un presunto flirt ed è proprio la cantante a dire la verità.