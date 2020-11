Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lazio-Zenit

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 23 novembre 2020) Archiviata la vittoria in campionato, lascende in campo in Champions League e ospita loall'Olimpico. Una sfida bollente con Inzaghi che è pronto a puntare alla coppia Correa–Immobile in avanti, Luiz Felipe torna in campo dal primo minuto dopo lo stop anche se Patric scalpita per una maglia da titolare. A centrocampo spazio anche a Parolo che è in ballottaggio con Akpa Akpro sempre più protagonista in questi mesi con la maglia dei biancocelesti.(3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Fares (Marusic); Correa, Immobile. All. Inzaghi.(3-4-3): Kerzhakov; Lovren, Rakitsky, Santos; Kuzyaev, Barrios, Erokhin, Zhirkov; Malcom, Dzyuba, Mostovoy. All. Semak.