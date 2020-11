Assassin’s Creed – Trama | trailer e cast del film

Leggi su giornal

(Di lunedì 23 novembre 2020)è ilche Rai 2 propone per la sua prima serata di oggi, lunedì 23 novembre 2020. La pellicola risale a quattro anni fa ed è diretta da Justin Kurzel. Appartiene al genere avventura e azione, mentre la narrazionesi basa sulla serie omonima della Ubisoft. Ladisegue le tracce di Aguilar De Nerha e Callum Lynch, due uomini che vivono in epoche del tutto diverse e che entreranno a far parte della Confraternita degli Assassini. Un ordine segreto opposto ai Templari, che finiranno per cercare di uccidere Lynch. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, ile ilcompleto.– LaMentre nel 1492 Aguilar riceve l’incarico di ...