Influenza | vaccino nasale per i bambini | Lombardia prima in Italia

La Lombardia è la prima regione in Italia a offrire ai bambini dai 2 ai 6 anni il vaccino contro l’influenza stagionale che si somministra come un semplice spray nasale. La campagna è già iniziata a M ...

Cerese, successo per la vaccinazione di comunità: in 4 ore vaccinate oltre 400 persone

BORGO VIRGILIO, 22 nov. - In 4 ore sono state vaccinate contro l'influenza di stagione oltre 400 persone ieri nella Sala Polivalente di Cerese di Borgo Virgilio dove Amministrazione Comunale, Medici d ...

