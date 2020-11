Black Friday, fonti Governo: "Non ci sono le condizioni per rinviarlo" (Di domenica 22 novembre 2020) L’ipotesi di un rinvio del Black Friday è stata oggetto nella giornata di oggi di un confronto informale tra il Governo e le associazioni commerciali ma non ci sono ad oggi le condizioni per uno spostamento in avanti della data. Lo apprende l’Ansa da fonti di Governo, che spiegano che i Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico hanno effettuato un sondaggio informale con le associazioni dei commercianti e della grande distribuzione, ma non è stata trovata una posizione unitaria di tutti i soggetti interessati. Leggi anche... Confesercenti a Conte: "Posticipare il Black Friday al 4 dicembre come in Francia" La ribellione contro Amazon: "A Natale comprate nei negozi di quartiere" ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 22 novembre 2020) L’ipotesi di un rinvio delè stata oggetto nella giornata di oggi di un confronto informale tra ile le associazioni commerciali ma non ciad oggi leper uno spostamento in avanti della data. Lo apprende l’Ansa dadi, che spiegano che i Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico hanno effettuato un sondaggio informale con le associazioni dei commercianti e della grande distribuzione, ma non è stata trovata una posizione unitaria di tutti i soggetti interessati. Leggi anche... Confesercenti a Conte: "Posticipare ilal 4 dicembre come in Francia" La ribellione contro Amazon: "A Natale comprate nei negozi di quartiere" ...

