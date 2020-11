Coronavirus, monito di Zaia: “Anche se c’è bel tempo evitate di fare casino, l’ordinanza non si discute. Zona rossa dietro l’angolo” (Di sabato 21 novembre 2020) “Anche se domenica c’è bel tempo, l’ordinanza non si discute, non chiede sacrifici immani al cittadino, ma bisogna evitare di fare assembramenti”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, durante la conferenza stampa giornaliera sullo stato della lotta alla crisi pandemica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020)se domenica c’è belnon si, non chiede sacrifici immani al cittadino, ma bisogna evitare diassembramenti”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca, durante la conferenza stampa giornaliera sullo stato della lotta alla crisi pandemica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

frafacchinetti : Per tutti i negazionisti, questa è la storia di Pierpaolo Fasano: un trentenne con cui ho lavorato diversi anni. È… - Noovyis : (Coronavirus, monito di Zaia: “Anche se c’è bel tempo evitate di fare casino, l’ordinanza non si discute. Zona ross… - BarbaraGrange7 : RT @frafacchinetti: Per tutti i negazionisti, questa è la storia di Pierpaolo Fasano: un trentenne con cui ho lavorato diversi anni. È un r… - Patrizia19653 : RT @frafacchinetti: Per tutti i negazionisti, questa è la storia di Pierpaolo Fasano: un trentenne con cui ho lavorato diversi anni. È un r… - irenelasagna : RT @frafacchinetti: Per tutti i negazionisti, questa è la storia di Pierpaolo Fasano: un trentenne con cui ho lavorato diversi anni. È un r… -