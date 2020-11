Giovanni Trapattoni e il video social contro il Coronavirus

(Di giovedì 19 novembre 2020)scende in campo per sensibilizzare all'uso dei dispositivi di protezioneil. In unsu Instagram l'ex allenatore 81enne appare con tanto di mascherina ...

DiMarzio : 'Così mi salvavo le gambe, così mi salvo la vita'. Il messaggio di @giovanni_iltrap #Trapattoni contro il #Covid_19?? - robertopontillo : RT @rassegnagram: Un parastinchi e una mascherina, oltre a una straordinaria t-shirt: a 82 anni, Giovanni #Trapattoni si conferma un vincen… - eddisbanfi : @MadameA02 Giovanni Trapattoni - ivanchiari1976 : RT @rassegnagram: Un parastinchi e una mascherina, oltre a una straordinaria t-shirt: a 82 anni, Giovanni #Trapattoni si conferma un vincen… - mccourtitaly : Giovanni Trapattoni's #Coronavirus message. Shin guards for leg protection, masks to save lives: 'Così ci si difend… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Trapattoni

Roma, 19 novembre 2020 - Giovanni Trapattoni scende in campo per sensibilizzare all'uso dei dispositivi di protezione contro il Coronavirus. In un video su Instagram l'ex allenatore 81enne appare con ...Giovanni Trapattoni, 81 anni anni compiuti lo scorso marzo, trova ancora il modo di stupire. Sul suo account Instagram si lancia in uno spot anti-Covid, promuovendo l’uso della mascherina, che in un s ...