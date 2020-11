Esclusivo TPI: “Nessun richiamo ai bambini perché non hanno abbastanza dosi di vaccino”: l’accusa delle mamme all’Ats di Milano (Di giovedì 19 novembre 2020) Lombardia: il vaccino antinfluenzale spray per bambini non basta per tutti? Non solo i vaccini antinfluenzali tradizionali: la Regione Lombardia e in particolar modo l’Ats di Milano potrebbero avere un problema anche con il vaccino antinfluenzale spray per i bambini da 0 a 6 anni. Secondo la circolare emessa dall’Aifa, infatti, il vaccino spray dovrebbe prevedere, nel caso in cui fosse la prima volta che il bambino venga sottoposto al vaccino antinfluenzale, due somministrazioni a distanza di un mese l’una dall’altra (“I bambini che non hanno assunto precedentemente un vaccino antinfluenzale riceveranno una seconda dose di follow-up 4 settimane dopo la prima” si legge nella posologia del vaccino Fluenz Tetra). Tuttavia, in alcune chat, delle quali TPI è venuto in possesso, numerose ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) Lombardia: il vaccino antinfluenzale spray pernon basta per tutti? Non solo i vaccini antinfluenzali tradizionali: la Regione Lombardia e in particolar modo l’Ats dipotrebbero avere un problema anche con il vaccino antinfluenzale spray per ida 0 a 6 anni. Secondo la circolare emessa dall’Aifa, infatti, il vaccino spray dovrebbe prevedere, nel caso in cui fosse la prima volta che il bambino venga sottoposto al vaccino antinfluenzale, due somministrazioni a distanza di un mese l’una dall’altra (“Iche nonassunto precedentemente un vaccino antinfluenzale riceveranno una seconda dose di follow-up 4 settimane dopo la prima” si legge nella posologia del vaccino Fluenz Tetra). Tuttavia, in alcune chat,quali TPI è venuto in possesso, numerose ...

